Riforma farmaceutica in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato uno schema di disegno di legge per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica, che è tornato a Palazzo Chigi dopo le osservazioni delle Regioni. La bozza del provvedimento, composta da 4 articoli, affida al Governo una delega per adottare entro il 31 dicembre 2026 uno o più decreti legislativi finalizzati a razionalizzare la normativa su accesso ai farmaci, controllo della spesa farmaceutica, servizi sanitari erogati dalle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale territoriale.

L’articolo 1 definisce finalità e procedura della delega, autorizzando il Governo a intervenire con testi unici di settore nel rispetto dei princìpi costituzionali e dell’ordinamento dell’Unione europea. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del ministro della Salute, di concerto con il Mef e gli altri dicasteri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.

Viene prevista la possibilità di emanare decreti correttivi e integrativi entro 24 mesi. Inoltre, l’articolo 1 contiene la modifica più significativa, ovvero l’estensione degli ambiti per i quali è richiesta l’intesa preventiva in sede di Conferenza unificata, tra i quali viene inserita anche la disciplina della distribuzione dei medicinali, limitatamente agli aspetti di competenza regionale.

L’articolo 2 individua i principi generali della riforma, come migliorare l’accesso al farmaco, ottimizzare i servizi sanitari, rafforzare la rete assistenziale e potenziare la programmazione e il controllo della spesa. L’articolo 3 elenca i principi e criteri direttivi specifici, tra cui la revisione della disciplina della distribuzione dei medicinali, l’adeguamento dei tetti di spesa farmaceutica e dei meccanismi di payback, il rafforzamento dei sistemi informativi nazionali e regionali e il ruolo delle farmacie territoriali come presidi sanitari di prossimità.

L’articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando una spesa pari a 16,25 milioni di euro per il 2026, 20,25 milioni per il 2027 e 4 milioni annui a decorrere dal 2028, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell’Economia.