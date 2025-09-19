Riforma farmaceutica in Italia: un passo verso l’innovazione

L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge-delega per la creazione del Testo Unico della legislazione farmaceutica rappresenta un cambiamento significativo per il sistema sanitario italiano e per l’industria farmaceutica. Questa riforma, attesa da lungo tempo, mira a superare la frammentazione delle norme attuali e a fornire un quadro legislativo moderno adatto alle sfide dell’innovazione scientifica.

Il nuovo assetto normativo non si limiterà a razionalizzare le regole esistenti, ma costituirà un vero e proprio progetto di politica sanitaria. Si prevede di garantire un accesso più equo e tempestivo ai farmaci, potenziare le farmacie locali come punti di servizio sanitari, e migliorare l’efficienza nella gestione della spesa e dei controlli. Inoltre, sarà importante promuovere collaborazioni tra professionisti della salute per proteggere il benessere dei cittadini.

Questa iniziativa è stata possibile grazie all’impegno del Governo e del sottosegretario, che hanno trasformato in azione un obiettivo che sembrava difficile da raggiungere. Il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Cannavò e dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT, ha sottolineato che si tratta di un passo cruciale per il settore, avviando una riforma necessaria e moderna.

La nuova legislazione prevede la revisione della distribuzione dei medicinali, l’aggiornamento dei tetti di spesa e dei meccanismi di payback, oltre all’integrazione delle banche dati esistenti, come il Sistema Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico. Queste misure consentiranno di avere informazioni aggiornate su prescrizioni, dispensazioni e disponibilità dei farmaci in tempo reale.