Riforma Esame di Stato in Italia: Critiche e Prospettive

Il Decreto-Legge del 9 settembre 2025, che introduce misure urgenti per la riforma dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico, è stato rapidamente approvato dal Parlamento. Dopo l’approvazione al Senato, la Camera ha ratificato il testo senza modifiche, ignorando gli emendamenti delle opposizioni e della FLC CGIL.

La FLC CGIL critica questa approvazione rapida, sottolineando che la riforma ha un impatto significativo sulla scuola pubblica e che non ha visto un vero confronto con il personale docente.

Uno dei punti principali riguarda la modifica della terminologia: l’esame di Stato sarà ora chiamato “esame di maturità”. Questa ridenominazione viene vista come un retrocessione, poiché sposta l’attenzione dalla valutazione obiettiva delle conoscenze a quella soggettiva della crescita personale degli studenti, il che potrebbe indebolire il valore legale del titolo di studio.

Inoltre, il provvedimento riduce da sette a cinque il numero dei commissari d’esame, giustificando questa scelta con motivi economici, mentre si propone una formazione aggiuntiva per i commissari, considerata superflua dalla FLC CGIL.

Per quanto riguarda le risorse per il rinnovo contrattuale del personale scolastico, queste sono per lo più economie reindirizzate e non nuovi investimenti, limitando così l’effettiva valorizzazione del personale.

La Carta del Docente è stata estesa a nuovi gruppi di docenti, ma con limitazioni che complicano l’acquisto di strumenti necessari per l’insegnamento.

Infine, il Decreto stabilizza un sistema di conferimento delle supplenze emerso durante la pandemia, senza un adeguato confronto sindacale, portando la FLC CGIL a chiedere la cancellazione di questa proroga.