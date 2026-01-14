Riforma Enti Locali in Sicilia

L’assemblea regionale siciliana ha avviato la discussione della riforma degli Enti Locali. La Conferenza dei capigruppo ha dato il via alle attività con una riunione che ha segnato l’avvio dei lavori. Ci sono nove disegni di legge in discussione, che includono la riforma degli enti locali, la riforma della dirigenza regionale e altri cinque disegni di legge tecnici.

La discussione generale del disegno di legge sugli enti locali è iniziata con la relazione introduttiva del presidente della Commissione Ignazio Abbate. Il testo prevede il terzo mandato per sindaci dei comuni fino a 15 mila abitanti, modifiche al sistema dei permessi per consiglieri e assessori comunali e l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello nazionale relativamente all’innalzamento fino al 40% delle quote rosa nelle giunte comunali.

La norma potrebbe entrare in vigore subito e cambiare i criteri per le elezioni amministrative di giugno. Ciò potrebbe consentire a sindaci di piccoli comuni di correre per il terzo mandato. Il calendario dei lavori comprende anche il testo della riforma della dirigenza regionale e cinque disegni di legge tecnici con varie disposizioni accorpate per materia.

Prima di arrivare a questi disegni di legge, l’Ars dovrà affrontare una sorta di finanziaria bis, che contiene le norme accantonate a dicembre e proposte di investimenti e di spesa per gli enti pubblici. Questo disegno di legge dovrà trovare le coperture prima di essere approvato.