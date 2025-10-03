Riforma dello Statuto di GBC Italia per costruzioni sostenibili

Il 6 ottobre l’Assemblea straordinaria dei soci di Green Building Council Italia si riunirà per votare un nuovo Statuto, un passo fondamentale per l’associazione. Questo aggiornamento non è solo formale, ma rappresenta una riforma necessaria per il futuro del settore delle costruzioni sostenibili. Il nuovo Statuto punta a garantire agilità e trasparenza, separando i principi dai regolamenti e rendendo i processi decisionali più rapidi ed efficaci.

Inoltre, la riforma aumenta l’inclusività dell’associazione, permettendo a nuovi soci di appartenere a categorie come professionisti, studenti, enti, centri di ricerca e amministrazioni in qualità di soci onorari. Questo ampliamento della base sociale rafforza la rappresentatività di GBC Italia e ne consolida l’autorevolezza come punto di riferimento per istituzioni, mercato e professionisti.

La riforma è il risultato di un processo partecipativo, coinvolgendo diverse componenti interne, inclusi il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Indirizzo, nonché professionisti esterni, con attività di analisi e approfondimento per i soci. Tra le innovazioni previste, si contempla l’introduzione futura della figura del Direttore Generale, per supportare una struttura sempre più focalizzata sull’attuazione di progetti concreti.

Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, ha affermato che questa riforma non è solo un tecnicismo, ma dimostra la volontà di rendere l’associazione più forte, inclusiva e influente. Con regole chiare e una rete più ampia, GBC Italia si impegna a rispondere con prontezza alle esigenze di mercato e istituzionali.

Dopo l’approvazione dell’Assemblea, inizierà la fase attuativa per sviluppare regolamenti e servizi coerenti con il nuovo Statuto, coinvolgendo attivamente i soci, per ottenere risultati misurabili verso cantieri, città e comunità più sostenibili.