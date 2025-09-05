26.3 C
Riforma delle Professioni in Italia: opportunità e sfide nuove

Da StraNotizie
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali, proposto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, include diverse misure fondamentali.

Tra i punti principali c’è la revisione della formazione continua e del tirocinio professionale, con l’obiettivo di allinearli meglio alle esigenze del mercato del lavoro e di rendere più snelli ed efficienti i percorsi per accedere alle professioni. Si prevede anche una semplificazione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con procedure più rapide per l’iscrizione agli Albi e al Registro delle imprese.

La riforma mira a promuovere anche il ricambio generazionale e introduce misure per rafforzare la trasparenza, la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

Rosario De Luca, Presidente di ProfessionItaliane e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione di questo disegno di legge, sottolineando l’importanza di regole moderne per un comparto fondamentale per il Paese. Ha ringraziato il Presidente del Consiglio e il Governo per il forte segnale dato ai professionisti ordinistici.

