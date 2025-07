Riforma delle garanzie per PMI: rischi di credit crunch in arrivo

Il Governo italiano sta valutando di ridurre le garanzie pubbliche per i prestiti rivolti alle piccole e medie imprese (PMI), un cambiamento che potrebbe avere un forte impatto sul sistema economico. Questa misura, inizialmente introdotta come risposta all’emergenza pandemica, ha creato una dipendenza da supporti statali, rendendo difficile il loro allontanamento senza conseguenze.

Durante la pandemia, il Fondo di Garanzia ha assicurato prestiti per oltre 250 miliardi di euro. Attualmente, rimangono circa 165 miliardi di finanziamenti garantiti, di cui il 60% per le piccole imprese è ancora coperto dallo Stato. Il Governo, guidato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sta considerando di introdurre restrizioni e una penale per le banche che utilizzano queste garanzie in modo eccessivo. L’intento è di ridurre il costo per le finanze pubbliche e incentivare le istituzioni bancarie a valutare i prestiti in base al rischio dei clienti.

Tuttavia, il timore è che questa “disintossicazione” possa generare un credit crunch, limitando l’accesso al credito per le PMI nel contesto di un’economia già fragile. Inoltre, le nuove normative europee sul capitale bancario rendono il finanziamento alle PMI più costoso e rischioso per le banche. Questo scenario potrebbe portare a una significativa riduzione dei prestiti disponibili per il settore produttivo.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono preoccupazioni relative alla legalità dei finanziamenti, con segnalazioni di fondi arrivati a imprese legate alla criminalità. La responsabilità ricade sulle banche per le dovute verifiche, evidenziando una carenza di controlli diretti da parte dello Stato.

Il Governo si trova di fronte a una scelta complessa: limitare il supporto pubblico per tutelare i conti statali, a rischio di soffocare l’economia reale, o mantenere un sostegno generoso, esponendo le finanze statali a problematiche crescenti.