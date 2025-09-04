Riforma della sanità italiana: futuro e sfide da affrontare

Un sistema sanitario come quello italiano non può sostenersi solo grazie ai grandi ospedali, che sono la principale porta d’accesso alle cure per i cittadini. È necessaria una riforma strutturale della sanità italiana. Questo è quanto afferma Antonio D’Amore, direttore generale dell’ospedale Cardarelli e vicepresidente della Fiaso.

Durante i mesi estivi, l’ospedale ha registrato quasi 13.000 accessi, mille in più rispetto all’anno precedente. Di questi, il 50% riguardava casi gravi e complessi, mentre l’altra metà era composta da pazienti con urgenze minori. Gli utenti provenivano non solo da Napoli, ma anche da altre province e addirittura da fuori regione e dall’estero. Molti pazienti si presentano al Pronto Soccorso a bordo di mezzi propri, spesso dopo i fine settimana.

La pressione sul personale sanitario è stata enorme, specialmente in un periodo in cui molti dipendenti erano in ferie. Tuttavia, i medici e il personale hanno affrontato la situazione con impegno, garantendo assistenza e interventi urgenti. D’Amore sottolinea che è necessario ripensare l’organizzazione del sistema sanitario per affrontare meglio le esigenze in futuro.

Evidenzia l’importanza di fornire alternative al Pronto Soccorso per i pazienti, indicando che molte persone si rivolgono a queste strutture anche in periodi di festività, poiché non sanno a chi chiedere aiuto. È fondamentale riformare il sistema assistenziale, con particolare attenzione alla creazione di strutture appropriate e all’assunzione di nuovo personale, vista l’attuale carenza.

Inoltre, è essenziale migliorare la cooperazione tra strutture ospedaliere e territoriali, specialmente considerando il numero crescente di turisti e pazienti provenienti da altre regioni d’Italia. Infine, si richiede una revisione delle normative obsolete per adattarsi alle innovazioni tecnologiche nel campo della salute.