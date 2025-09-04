19.7 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Salute

Riforma della sanità italiana: futuro e sfide da affrontare

Da StraNotizie
Riforma della sanità italiana: futuro e sfide da affrontare

Un sistema sanitario come quello italiano non può sostenersi solo grazie ai grandi ospedali, che sono la principale porta d’accesso alle cure per i cittadini. È necessaria una riforma strutturale della sanità italiana. Questo è quanto afferma Antonio D’Amore, direttore generale dell’ospedale Cardarelli e vicepresidente della Fiaso.

Durante i mesi estivi, l’ospedale ha registrato quasi 13.000 accessi, mille in più rispetto all’anno precedente. Di questi, il 50% riguardava casi gravi e complessi, mentre l’altra metà era composta da pazienti con urgenze minori. Gli utenti provenivano non solo da Napoli, ma anche da altre province e addirittura da fuori regione e dall’estero. Molti pazienti si presentano al Pronto Soccorso a bordo di mezzi propri, spesso dopo i fine settimana.

La pressione sul personale sanitario è stata enorme, specialmente in un periodo in cui molti dipendenti erano in ferie. Tuttavia, i medici e il personale hanno affrontato la situazione con impegno, garantendo assistenza e interventi urgenti. D’Amore sottolinea che è necessario ripensare l’organizzazione del sistema sanitario per affrontare meglio le esigenze in futuro.

Evidenzia l’importanza di fornire alternative al Pronto Soccorso per i pazienti, indicando che molte persone si rivolgono a queste strutture anche in periodi di festività, poiché non sanno a chi chiedere aiuto. È fondamentale riformare il sistema assistenziale, con particolare attenzione alla creazione di strutture appropriate e all’assunzione di nuovo personale, vista l’attuale carenza.

Inoltre, è essenziale migliorare la cooperazione tra strutture ospedaliere e territoriali, specialmente considerando il numero crescente di turisti e pazienti provenienti da altre regioni d’Italia. Infine, si richiede una revisione delle normative obsolete per adattarsi alle innovazioni tecnologiche nel campo della salute.

Articolo precedente
Umbria protagonista alla Mostra del cinema di Venezia
Articolo successivo
Hamilton debutta con Ferrari al GP d’Italia a Monza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.