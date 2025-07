Riforma della Sanità: il piano di Forza Italia per il SSN

La salute pubblica in Italia è un tema cruciale e attuale, soprattutto alla luce delle difficoltà che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sta affrontando. Recentemente, Forza Italia ha presentato un Piano Strategico per riformare la sanità, con l’intento di garantire equità e universalità nel diritto alla salute.

La proposta risponde a problematiche come la carenza di personale, lunghe liste d’attesa e insoddisfazione tra i professionisti del settore. Tra gli obiettivi principali vi è l’integrazione tra cura ospedaliera e servizi territoriali attraverso una riorganizzazione dei Medici di Medicina Generale (MMG), che dovrebbero operare in presenza sia nelle Case della Comunità che negli ambulatori locali.

Un elemento fondamentale del piano è il rafforzamento del personale sanitario, con assunzioni mirate di 10.000 medici e 20.000 infermieri, per migliorare l’efficienza dei servizi e ridurre l’uso eccessivo di medici a gettone. È previsto anche un maggiore accesso e una riduzione dei tempi per i farmaci innovativi, da oltre 500 a un massimo di 120 giorni, garantendo così un’attenzione più tempestiva ai pazienti.

In aggiunta, il progetto include iniziative per affrontare l’obesità infantile e favorire stili di vita sani, tramite programmi educativi nelle scuole. Si propone anche una riforma dei fondi sanitari integrativi e strategie per la salute mentale, come la potenziamento dei Centri di Salute Mentale.

Infine, è prevista la creazione di protocolli per garantire la sicurezza del personale sanitario, mediante campagne di sensibilizzazione e supporto in caso di aggressioni. Questo Piano Strategico segna un passo significativo verso un SSN più efficiente e vicino ai cittadini.