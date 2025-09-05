29.8 C
Riforma della salute mentale in Italia: proposte per il cambiamento

Da StraNotizie
Il sindacato AUPI ha presentato proposte per migliorare il documento di programmazione attuativa della salute mentale, puntando a una maggiore coerenza normativa e a un’organizzazione più efficace.

Le modifiche principali riguardano la figura dello psicologo di primo livello, con l’intenzione di valorizzare le esperienze regionali e promuovere lo psicologo nelle cure primarie. Questo approccio mira a rafforzare i servizi, offrendo supporto anche per i casi di disagio lieve e moderato, nel rispetto delle normative regionali e nazionali.

Inoltre, sono state avanciate richieste riguardanti i compiti dei servizi sanitari in relazione alle autorità giudiziarie, specialmente per minori e famiglie, al fine di evitare confusione tra le funzioni cliniche e quelle di valutazione giudiziaria. La proposta intende riallineare i contenuti alle attuali normative, valorizzando il ruolo dei Consultori familiari e garantendo il benessere dei minori.

È stata anche sottolineata la necessità di una revisione delle tematiche legate alla salute mentale e giustizia, per avere un linguaggio aggiornato e uniformità nell’applicazione delle leggi vigenti, superando le contraddizioni nella gestione delle misure di sicurezza.

Per garantire un approccio più dinamico e operativo, AUPI propone la creazione di un “Dipartimento Funzionale del Benessere e della Salute Mentale”. Questo dipartimento dovrebbe coordinare le attività dei servizi e garantire la partecipazione di tutte le professioni sanitarie e del terzo settore, permettendo risposte più efficaci alle esigenze attuali.

La proposta si propone senza costi aggiuntivi per l’organizzazione e nel rispetto delle peculiarità regionali, invitando a una riorganizzazione flessibile che coinvolga tutti gli attori istituzionali e sociali.

