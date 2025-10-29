Riforma della giustizia: referendum sulla separazione carriere

La riforma della giustizia riguardante la separazione delle carriere è ora in fase finale di approvazione parlamentare, con il voto previsto al Senato. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e in precedenza dal Senato, è quindi prossimo a ricevere il consenso definitivo. Successivamente, i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi mediante un referendum, anticipato dal presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, a favore di una possibile data a marzo.

In contemporanea, Forza Italia organizzerà un flash mob in piazza Navona al termine del voto, con la partecipazione di parlamentari e rappresentanti del partito, incluso il Movimento Giovanile Azzurro. Alcune vittime di errori giudiziari sono attese all’evento.

Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto ha ribadito il desiderio della maggioranza di portare avanti il referendum, sottolineando l’importanza di un responso diretto dalla democrazia. Contrariamente, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiarito che il referendum non sarà legato al governo.

Cesare Parodi, presidente dell’Anm, ha dichiarato che il loro comitato per il no al referendum agirà in autonomia, senza influenze politiche, per garantire un’informazione corretta ai cittadini.

Dall’altro lato, l’Unione delle Camere penali si è espressa a favore della riforma, evidenziando la necessità di separare funzioni di giudice e pubblico ministero per una giustizia più efficace. In contrasto, Giovanni Zaccaro di AreaDg ha espresso scetticismo sulla riforma, lamentando i problemi esistenti nella giustizia e sostenendo che non affronta le vere questioni.