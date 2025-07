Riforma della Giustizia: la Dignità dei Magistrati Onorari

In un incontro recente dedicato ai magistrati onorari, è stato sottolineato il lavoro del Governo per garantire tutele a questa categoria fondamentale nel sistema giudiziario italiano. Il Ministro ha enfatizzato l’importanza di riconoscere diritti che sono stati trascurati per oltre venticinque anni, come ferie, previdenza, malattia e maternità.

La punteggiatura di questa nuova era è rappresentata da una riforma storica, approvata in seguito a un lungo percorso di ascolto e confronto. Questo provvedimento segna la fine di una condizione di ingiustizia considerata colpevolmente ignorata. Grazie a tale riforma, i magistrati onorari non saranno più una categoria trascurata, ma parte integrante e valorizzata della giustizia.

La riforma punta su principi chiave quali rispetto, certezza e dignità per coloro che servono lo Stato. Sono previsti compensi adeguati, chiarimenti nei ruoli e diritti ben definiti. Questo cambiamento non è frutto del caso, ma si inserisce in un impegno più ampio del Governo verso una giustizia più equa e veloce, in risposta alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Il Ministro ha espresso chiara intenzione di proseguire su questa strada, mantenendo le promesse fatte e costruendo una giustizia più accessibile e giusta per tutti. L’auspicio è di consegnare un’Italia migliore, nella quale il contributo dei magistrati onorari è considerato essenziale per un sistema giudiziario rinnovato.