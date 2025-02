Riforma della Giustizia, incontro Meloni-Anm del 5 marzo

L’incontro tra l’Associazione nazionale magistrati (Anm) e la presidente del consiglio Giorgia Meloni si svolgerà il 5 marzo alle 15.30 a Palazzo Chigi. La riunione era attesa, in quanto il neopresidente dell’Anm, Cesare Parodi, aveva sollecitato un confronto immediato con il governo dopo la sua elezione, sottolineando l’importanza della richiesta in quanto rappresentanti di un potere dello Stato impegnato in una battaglia legittima. Meloni ha accolto positivamente questa richiesta, auspicando un confronto proficuo sui temi principali riguardanti l’amministrazione della Giustizia in Italia, nel rispetto dell’autonomia sia della politica sia della magistratura.