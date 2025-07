Riforma della giustizia: il Senato approva, opposizione in protesta

Il Parlamento ha approvato una rilevante riforma della giustizia, con il Senato che ha dato il via libera, esprimendosi con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni. Questa modifica riguarda la separazione delle carriere tra i magistrati, cioè tra i pubblici ministeri e i giudici. Dopo il via libera del Senato, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera per un ulteriore passaggio, prima di tornare ancora al Senato.

Presente in aula, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato l’approvazione, auspicando che il processo di revisione sia rapido e che la questione venga sottoposta a referendum, considerata la delicatezza dell’argomento. Nordio ha dichiarato che questa riforma rappresenta un traguardo personale, sottolineando il suo impegno per una giustizia più equa e funzionale.

La premier Giorgia Meloni ha definito l’approvazione al Senato un passo significativo verso l’ottenimento di un sistema giudiziario migliore, mantenendo fermo l’impegno della sua amministrazione per garantire trasparenza ed efficienza.

Tuttavia, la riforma ha suscitato polemiche e proteste da parte dell’opposizione. I senatori del Partito Democratico hanno esposto un frontespizio della Costituzione rovesciata durante il voto, mentre i membri del Movimento 5 Stelle hanno sollevato cartelli con le immagini dei giudici Falcone e Borsellino, denunciando l’utilizzo improprio dei loro nomi da parte della maggioranza. Le manifestazioni hanno sottolineato la contrarietà a una legge che molti ritengono inadeguata e offensiva nei confronti dei simboli della lotta antimafia.