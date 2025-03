Riforma della giustizia, Delmastro: “I miei ragionamenti esasperati, impianto ottimo”. Anm: “Il governo cala la maschera”.

Oggi, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, ha chiarito la sua posizione sulla riforma della giustizia, enfatizzando il sostegno all’impianto della riforma e la condivisione all’interno della maggioranza. Ha affermato che grazie al sorteggio e all’alta corte disciplinare, la magistratura avrà vera indipendenza dalla politica. Durante un colloquio informale, ha evidenziato i pro e i contro di due opzioni: un Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) unico vs. due Csm, sottolineando che la soluzione attuale è sostenuta dal centrodestra.

Tuttavia, le sue osservazioni su un Csm per i pubblici ministeri hanno suscitato una reazione immediata dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), che ha accusato il governo di voler assoggettare i magistrati al controllo dell’esecutivo. Rocco Maruotti, segretario dell’Anm, ha affermato che le dichiarazioni di Delmastro rivelano che la riforma non migliorerà la giustizia, ma al contrario, la anarchizzerà, togliendo potere ai pubblici ministeri.

Le opposizioni hanno anche deriso Delmastro, affermando che non è all’altezza del suo ruolo. Politici del PD e di altri partiti hanno chiesto le sue dimissioni, criticando la riforma della giustizia come un attacco alla magistratura e un’opportunità per la corruzione. Anche i rappresentanti del M5S hanno messo in evidenza che l’intento del governo era chiaro: ridurre l’autonomia delle procure e subordinare i pubblici ministeri alla politica. La situazione rimane tesa, con il governo sotto pressione per spiegare la direzione della riforma.