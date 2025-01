Riforma della giustizia, c’è il primo sì: ecco cosa prevede

La Camera dei Deputati ha dato il primo via libera al disegno di legge costituzionale denominato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Questo progetto, composto da otto articoli, mira a riformare sostanzialmente la giustizia in Italia, intervenendo su alcuni articoli della Costituzione. Uno degli obiettivi principali è la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

A tal fine, è prevista una riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm), che sarà suddiviso in due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi saranno presieduti dal presidente della Repubblica e saranno composti, di diritto, rispettivamente dal primo presidente della Corte di Cassazione e dal procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri membri dei Consigli saranno scelti tramite sorteggio. Un terzo di questi membri proviene da un elenco di professori universitari di diritto e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, redatto dal Parlamento. I restanti membri saranno selezionati tra i magistrati giudicanti e requirenti.

Inoltre, il disegno di legge prevede la creazione dell’Alta Corte disciplinare, che avrà giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari. Essa sarà composta da quindici giudici, selezionati attraverso vari metodi: tre nominati dal presidente della Repubblica tra esperti in diritto, tre scelti tramite sorteggio da un elenco del Parlamento, sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e tre tra i magistrati requirenti. Il presidente dell’Alta Corte sarà scelto tra coloro nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dal Parlamento.

Il disegno di legge stabilisce anche che sarà possibile fare appello contro le sentenze dell’Alta Corte, che verrà riformulata con una composizione diversa rispetto al primo giudizio. Essendo un disegno di legge costituzionale, quello attuale rappresenta la prima delle quattro letture previste; il testo ora dovrà essere esaminato dal Senato. Se non verrà approvato con una maggioranza di due terzi da entrambe le Camere durante la seconda votazione, sarà soggetto a referendum.