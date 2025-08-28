Riforma della Farnesina: sicurezza informatica ed economia in Italia

La Farnesina sta subendo una riforma importante, focalizzandosi sull’economia e sulla sicurezza informatica per supportare le imprese nella gestione dei dazi e proiettandosi verso il futuro. A partire dal 1° gennaio 2026, saranno introdotti due nuovi segretari generali aggiunti: uno per gli aspetti economici e l’altro per il coordinamento delle politiche ministeriali. È prevista anche la creazione di una direzione generale per la crescita e una sezione dedicata alla sicurezza informatica.

Il Consiglio dei ministri ha approvato questa riforma il 28 agosto, con l’obiettivo di raggiungere 700 miliardi di export entro il 2027. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha elaborato che la riorganizzazione necessaria passa anche per una ristrutturazione interna.

La nuova struttura del ministero avrà due direzioni principali: una focalizzata sulla politica e l’altra sull’economia. Sarà presente un’unità che si occuperà della sicurezza informatica, suddivisa in ambiti politici e tecnici, per proteggere le informazioni sensibili nelle sedi diplomatiche.

Un altro aspetto della riforma è la semplificazione dei processi burocratici, con l’istituzione di un’unità amministrativa per migliorare l’efficienza dei servizi, come l’app di viaggiare sicuri. Inoltre, i concorsi per diventare diplomatici saranno aperti a tutti i corsi di laurea, ampliando così le specializzazioni nella carriera diplomatica.

La riforma della Farnesina include anche misure per affrontare i dazi, mirando ad ampliare le esportazioni verso paesi precedentemente trascurati. La task force sui dazi ha già ricevuto richieste da numerose associazioni e imprese, evidenziando la necessità di un supporto costante in questo ambito. Le aziende hanno presentato circa 6.000 richieste di assistenza e sono stati organizzati eventi per promuovere il partenariato economico internazionale.