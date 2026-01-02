Riforma della diplomazia tedesca

La Farnesina tedesca sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con l’obiettivo di rendere la diplomazia più efficace e reattiva alle sfide globali. A oltre mezzo anno dalla nomina di Johann Wadephul alla guida del ministero degli Esteri, la diplomazia tedesca sta subendo una riforma di ampio respiro che ridefinisce l’architettura interna dell’Auswärtiges Amt, la Farnesina di Berlino.

La riforma prevede la creazione di nuove strutture dipartimentali e una maggiore integrazione tra politica estera, sicurezza e geoeconomia. La nuova struttura prevede la concentrazione delle relazioni bilaterali in dipartimenti regionali articolati su quattro grandi aree geografiche: Europa, America, Asia-Pacifico e Medio Oriente/Africa. Questi reparti saranno in parte riorganizzati e dovranno cooperare secondo criteri di maggiore integrazione tematica.

Parallelamente, verrà istituita una nuova divisione dedicata alla politica di sicurezza, destinata a riunire le competenze principali in materia di difesa, partecipazione della Germania alla Nato, ruolo nell’Unione Europea e nell’Osce. La riforma non si limita a una mera revisione delle funzioni, ma comporta anche significativi interventi sul piano del personale, con una riduzione dell’organico complessivo dell’8%, che equivale alla soppressione di circa 570 posizioni.

La ristrutturazione intende garantire un’amministrazione più snella, capace di pianificare e reagire con maggiore rapidità agli sviluppi delle crisi internazionali. Oltre al rafforzamento degli aspetti bilaterali e della sicurezza, la riorganizzazione ministeriale comprende un dipartimento dedicato alla politica europea e alla geoeconomia, incaricato di integrare i temi della politica energetica, della cooperazione economica estera e delle strategie climatiche. La nuova configurazione è prevista per essere operativa entro l’estate 2026.