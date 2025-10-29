Riforma della Caccia in Italia: proposte e polemiche attuali

La proposta di riforma della caccia presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale sta suscitando vivaci discussioni. Il progetto mira a riunire gli attuali ambiti territoriali in un unico comprensorio di caccia regionale e prevede l’inclusione di nuove specie cacciabili, come daini, storni, piccioni e tortore. Inoltre, si propone di estendere il periodo di cacciabilità del cinghiale dal primo ottobre al 10 febbraio.

Tuttavia, questa proposta non sembra avere il supporto all’interno della maggioranza, creando disagio tra i vari gruppi politici. Nel servizio allegato si possono ascoltare le opinioni dei consiglieri regionali Emanuele Cera (FdI) e Antonio Solinas (Pd), che offrono punti di vista differenti sulla questione.