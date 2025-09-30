21 C
Riforma del Welfare in Italia: Opportunità per il Mezzogiorno

Da StraNotizie
La transizione industriale, sostenuta da progetti come la Zes Unica, potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il Mezzogiorno, contribuendo sia allo sviluppo economico che al miglioramento della salute e del benessere della popolazione. In particolare, facilitando l’accesso al welfare sanitario integrativo, si potrebbe ridurre del 2% la rinuncia alle cure per motivi economici.

Per ottenere questi benefici, è necessario affrontare tre priorità che possono ridurre la fragilità e la disomogeneità territoriale, fenomeni che nel Sud si manifestano anche attraverso la migrazione sanitaria. L’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza ha delineato una strategia, presentata in Senato, coinvolgendo attori chiave come Confindustria e istituzioni sanitarie.

Le proposte includono la promozione della formazione tecnica e manageriale per contrastare l’emigrazione di talenti verso aree più sviluppate. Inoltre, è fondamentale creare condizioni favorevoli affinché le persone possano restare vicino alle famiglie, migliorando così le condizioni di salute di anziani e giovani. Infine, si suggerisce di potenziare il welfare sanitario integrativo, rendendo più accessibili le cure attraverso modelli solidaristici e non profit.

La presenza di microimprese nel Mezzogiorno limita l’accesso al welfare integrativo, accrescendo la marginalizzazione sociale ed economica. I dati evidenziano che in Italia oltre il 40% della popolazione vive in condizioni di povertà e fragilità, con una maggiore incidenza nel Meridione.

La Zes Unica rappresenta un’opportunità per la valorizzazione del Sud, con stime che suggeriscono un significativo impatto economico e sociale. Semplificazioni e investimenti sono considerati fondamentali per affrontare le fragilità socioeconomiche, con l’obiettivo di migliorare le prospettive future per le nuove generazioni.

