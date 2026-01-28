Riforma del mercato veterinario in Gran Bretagna

La Gran Bretagna intende riformare il mercato veterinario introducendo regole più chiare sui prezzi e un nuovo sistema di licenze per rendere il settore più responsabile, dopo un forte aumento delle tariffe che i proprietari di animali domestici hanno dovuto affrontare. La spesa per animali domestici e prodotti correlati è aumentata notevolmente in un Paese dove oltre la metà delle famiglie possiede un animale.

Le autorità hanno rilevato che tariffe poco trasparenti e una concorrenza limitata hanno aumentato la pressione sui consumatori. Il settore veterinario si è fortemente consolidato, con operatori principali come Pets at Home e CVS Group. Per rendere il settore più equo, il governo ha proposto alcune riforme, tra cui l’obbligo per gli ambulatori veterinari di pubblicare i listini prezzi per i trattamenti più comuni e di essere trasparenti riguardo le opzioni e le eventuali modifiche.

Le attività veterinarie dovranno inoltre dichiarare chi le possiede, in modo che i proprietari di animali sappiano se la loro clinica locale fa parte di una catena più grande o se è indipendente. Ogni ambulatorio veterinario dovrà ottenere una licenza ufficiale per operare, simile a quanto previsto per le cliniche di assistenza primaria e le case di cura. Le riforme mirano ad aiutare le famiglie a comprendere cosa stanno pagando, evitare costi imprevisti e scegliere la soluzione migliore in termini di rapporto qualità-prezzo per la cura dei propri animali. Il governo afferma che le proposte “renderanno il sistema più chiaro, equo e trasparente per i proprietari – sostenendo al contempo anche i professionisti veterinari”. Le proposte saranno oggetto di una consultazione pubblica della durata di otto settimane.