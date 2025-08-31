Riforma del cinema in Italia: novità e aspettative politiche

Onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha recentemente parlato dell’imminente manovra finanziaria e della prevista riforma del cinema. Collaborando con il ministro Giuli e il sottosegretario Borgonzoni, Mollicone intende apportare modifiche significative al settore cinematografico. Tra i principali punti del progetto di riforma ci sono una governance rafforzata, incentivi più efficaci per le sale cinematografiche e semplificazioni amministrative. La legge di delega al governo mira a rendere la normativa sul cinema più efficace e in linea con le dinamiche del settore.

Sono state inoltre introdotte correzioni al Tax Credit, con l’obiettivo di proteggere gli operatori e prevenire frodi. Una nuova figura, il “Tax Credit manager”, sarà istituita per garantire il corretto svolgimento delle procedure legate ai benefici fiscali. I dati mostrano che il Tax Credit ha rappresentato una quota importante degli investimenti pubblici nel cinema.

Riguardo alle critiche delle piccole e medie imprese, Mollicone ha sottolineato la crescita del settore, con un significativo aumento delle opere cinematografiche e degli investimenti in produzione. Il sostegno pubblico al settore è aumentato considerevolmente negli ultimi anni.

Nel contesto della Mostra di Venezia, ha risposto alla sigla V4P che chiede un confronto significativo, affermando che è inaccettabile escludere artisti per questioni politiche. Ha encomiato il lavoro del presidente della Biennale per promuovere il dialogo e il pluralismo.

Infine, commentando la situazione a Gaza, Mollicone ha confermato che l’Italia sta contribuendo all’emergenza umanitaria, pur riconoscendo la natura terroristica di Hamas e ribadendo il supporto alla soluzione dei due popoli e due Stati.