21.2 C
Roma
domenica – 31 Agosto 2025
Politica

Riforma del cinema in Italia: novità e aspettative politiche

Da StraNotizie
Riforma del cinema in Italia: novità e aspettative politiche

Onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha recentemente parlato dell’imminente manovra finanziaria e della prevista riforma del cinema. Collaborando con il ministro Giuli e il sottosegretario Borgonzoni, Mollicone intende apportare modifiche significative al settore cinematografico. Tra i principali punti del progetto di riforma ci sono una governance rafforzata, incentivi più efficaci per le sale cinematografiche e semplificazioni amministrative. La legge di delega al governo mira a rendere la normativa sul cinema più efficace e in linea con le dinamiche del settore.

Sono state inoltre introdotte correzioni al Tax Credit, con l’obiettivo di proteggere gli operatori e prevenire frodi. Una nuova figura, il “Tax Credit manager”, sarà istituita per garantire il corretto svolgimento delle procedure legate ai benefici fiscali. I dati mostrano che il Tax Credit ha rappresentato una quota importante degli investimenti pubblici nel cinema.

Riguardo alle critiche delle piccole e medie imprese, Mollicone ha sottolineato la crescita del settore, con un significativo aumento delle opere cinematografiche e degli investimenti in produzione. Il sostegno pubblico al settore è aumentato considerevolmente negli ultimi anni.

Nel contesto della Mostra di Venezia, ha risposto alla sigla V4P che chiede un confronto significativo, affermando che è inaccettabile escludere artisti per questioni politiche. Ha encomiato il lavoro del presidente della Biennale per promuovere il dialogo e il pluralismo.

Infine, commentando la situazione a Gaza, Mollicone ha confermato che l’Italia sta contribuendo all’emergenza umanitaria, pur riconoscendo la natura terroristica di Hamas e ribadendo il supporto alla soluzione dei due popoli e due Stati.

Articolo precedente
Napoli-Cagliari in Serie A: formazioni e diretta tv
Articolo successivo
Julia Roberts incanta Venezia con il suo stile inconfondibile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.