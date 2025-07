Riforma cittadinanza, tensioni e aperture nel governo italiano

La questione della riforma della cittadinanza in Italia torna a occupare il dibattito politico. Il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato che Forza Italia intende richiedere l’incardinamento dello “ius scholae”, sottolineando che la priorità attuale rimane la riforma della giustizia, mentre la legge sulla cittadinanza non è immediatamente urgente.

Tajani ha precisato che, sebbene la proposta di riforma non sia nel programma di governo ufficiale, esiste un riferimento all’integrazione dei migranti nel documento programmatico del centrodestra. La proposta ha suscitato attenzione anche tra le opposizioni. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ha annunciato la disponibilità a collaborare con il Partito Democratico, a patto che il Pd accetti di votare la proposta di Forza Italia, che prevede un periodo di dieci anni di residenza per l’ottenimento della cittadinanza, in contrasto con la proposta dei dem che prevede cinque anni.

Le reazioni nel Partito Democratico variano: alcuni membri riformisti vedono l’apertura come un’opportunità positiva, mentre il segretario di +Europa, Riccardo Magi, si è mostrato scettico, considerandola quasi una semplice dichiarazione estiva. La Lega si oppone fermamente alla riforma, etichettandola come “tecnicamente sbagliata”. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha cercato di mediare nella coalizione, avvertendo contro le forzature che potrebbero minacciare l’unità della maggioranza.