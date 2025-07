Riforma cacciatori: la battaglia per i diritti degli uccelli

Il dibattito sui richiami vivi sta sollevando forti polemiche all’interno del Consiglio regionale del Veneto. Recentemente, i consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra, Renzo Masolo e Andrea Zanoni, hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alle condizioni critiche in cui versano questi uccelli, sottolineando la loro sofferenza in spazi inadeguati.

Durante la seduta, sono stati presentati 75 emendamenti al PDL 313 relativo ai richiami vivi. Alcuni di questi emendamenti sono stati accolti, correggendo problematiche legate alla dichiarazione sostitutiva e introducendo l’obbligo di controlli a campione sugli esemplari, sebbene i consiglieri avessero auspicato percentuali più elevate. Inoltre, è stato deciso di mantenere gli anelli di tracciabilità per i richiami, in linea con le raccomandazioni fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

Masolo e Zanoni hanno anche evidenziato che l’attuazione della legge sarà gestita attraverso atti amministrativi da parte della Giunta, i quali potranno essere contestati dalle associazioni al TAR. Durante il dibattito, il Consigliere Pan ha fatto un’affermazione che ha suscitato scandalo, paragonando il trattamento riservato ai richiami vivi a quello destinato ai bambini.

Il Consigliere di Fratelli d’Italia, Formaggio, ha manifestato il suo disappunto sulla questione, facendo riferimento a possibili deroghe per la caccia e attirando l’attenzione sul comportamento dei cacciatori. Infine, è stato ringraziato il contributo delle associazioni e dei cittadini che si sono mobilitati contro il provvedimento in discussione.