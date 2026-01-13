Riforma aziende faunistico-venatorie in Italia

L’Arcicaccia torna a commentare la riforma delle aziende faunistico-venatorie, sostenendo che l’abolizione del divieto di lucro cambia l’approccio al prelievo della selvaggina. Anche se gran parte della situazione non cambia, come ad esempio la quota massima della superficie agroforestale destinata agli istituti privati, che rimane al 15%, e l’obbligo di rispettare il calendario e di effettuare interventi di ripristino e miglioramento ambientale, la riforma prevede l’abolizione del divieto di lucro per le aziende faunistico-venatorie.

L’Arcicaccia è contraria a questa riforma perché ritiene che essa avvia la mercificazione della fauna, cambiando l’approccio al prelievo della selvaggina. Secondo l’Arcicaccia, quando una risorsa naturale diventa occasione di lucro, comincia lo sfruttamento incontrollato a scapito di tutti. La direttiva Uccelli vieta di vendere la maggior parte delle specie cacciabili, ma ciò nonostante, molti cercano di guadagnare dalla caccia, confidando nell’arrivo autunnale di anatre, colombacci o beccacce.

Per contenere gli effetti negativi della riforma, l’Arcicaccia augura che le Regioni provvedano a una regolazione stringente delle afv a scopo di lucro e impongano tasse di concessione specifiche. Inoltre, l’Arcicaccia segnala un’altra criticità: in molte Regioni è possibile inglobare coattivamente negli istituti privati terreni di proprietari contrari o irreperibili, il che solleva questioni sulla possibilità di coinvolgere coattivamente una persona nell’impresa individuale di un altro soggetto. Questo problema non è un dettaglio, poiché ricostruire il mosaico delle proprietà in Italia, specie nelle aree collinari e montane, è sempre stato un problema serissimo.