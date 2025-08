Riflessologia plantare e benessere: scopri le tecniche naturali

Negli ultimi anni, cresce l’interesse per le pratiche bionaturali, come la riflessologia plantare, utilizzate per favorire il benessere psicofisico. Queste tecniche olistiche riconoscono l’importanza del legame tra corpo e mente, offrendo approcci complementari alla medicina tradizionale.

Accademia Sol, attiva da oltre quindici anni, si è imposta come punto di riferimento nella formazione di operatori nel settore. Con dieci sedi in tutta Italia, l’Accademia offre corsi di naturopatia olistica e riflessologia, seguendo la Legge 4 del 2013 che disciplina le professioni non regolamentate. Questa formazione è rivolta anche a professionisti del settore sanitario, come infermieri e farmacisti, integrando conoscenze tradizionali e approcci naturali.

La riflessologia plantare, una delle tecniche proposte, è una pratica antica che utilizza la stimolazione di punti specifici sui piedi per favorire il riequilibrio energetico dell’intero corpo. Attraverso pressioni mirate, è possibile intervenire direttamente sul sistema nervoso e linfatico, contribuendo al miglioramento di diversi disturbi.

Il settore dei trattamenti bionaturali è in espansione: secondo ProntoPro, nel 2024 c’è stata un’impennata del 126% nelle richieste di naturopati, con una predominanza di donne tra i 40 e i 60 anni. Tra le motivazioni più comuni, vi è la gestione di patologie come la fibromialgia e il miglioramento del benessere generale.

Per coloro che desiderano approcciare queste tecniche, Accademia Sol organizza eventi aperti al pubblico, come l’open day a Busto Arsizio il 27 e 28 settembre, per scoprire le potenzialità del benessere naturale.