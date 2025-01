Riflessioni sulla Vita Privata di Sangiuliano

Maria Rosaria Boccia risponde alle speculazioni sulla sua presunta gravidanza, originate da foto pubblicate dal settimanale Oggi. Le immagini, scattate mentre camminava a Pompei con un’amica, hanno fatto sorgere domande sulla sua condizione fisica, con riferimenti a una possibile gravidanza e all’identità del padre, legata all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Boccia ha reagito attraverso un post su Instagram, dove non conferma né smentisce le voci, ma chiede rispetto per la sua privacy e critica il trattamento subito dalla stampa.

In particolare, nel suo messaggio, Boccia ha evidenziato l’aggressività e la faziosità di alcuni giornalisti, lamentando di essere sotto attacco costante nella sua vita privata. Ha dichiarato: “Possibile che la dignità di una donna debba essere umiliata per insabbiare le responsabilità altrui?”. Sottolinea anche la necessità di separare la sua vita personale dai legami pubblici e professionali, affermando che esiste una Maria Rosaria che non deve essere definita attraverso la relazione con Sangiuliano.

Inoltre, ha annunciato di essere ospite del podcast Politigram, condotto da Carmine Abate, dove potrebbe chiarire la situazione sulla presunta gravidanza. Un ginecologo citato da Oggi ha suggerito che la gravidanza potrebbe risalire a luglio, quando Boccia era ancora legata a Sangiuliano. L’attesa per la puntata del podcast è alta, con il pubblico curioso di sapere se Boccia romperà il silenzio o ribadirà il suo diritto alla privacy.