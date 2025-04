Riflessioni su Lorenzo: Oltre la Serenità

Sono trascorsi giorni dalla finale del Grande Fratello e continua a tenere banco la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante la finale, Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta, generando dubbi sul suo interesse per lui. Recentemente, il manager di Shaila ha rilasciato dichiarazioni a Deianira Marzano nel programma radiofonico “Non Succederà Più”. Ha affermato che Shaila sta affrontando una “ghigliottina mediatica” senza aver commesso alcun errore, aggiungendo che è dimagrita e non è serena a causa degli attacchi ricevuti.

Il manager ha chiarito che l’agenzia non ha influenzato le scelte di Shaila, sottolineando che la decisione di lasciare Lorenzo è stata esclusivamente sua. Marzano ha fatto notare che, sebbene il manager non abbia parlato di Lorenzo, ha una sua teoria: Lorenzo potrebbe essere in silenzio per evitare che emergano dettagli compromettenti dal passato, che Shaila potrebbe aver scoperto.

Secondo Marzano, Shaila potrebbe aver appreso informazioni decisamente rilevanti, non legate solo all’interazione con Helena ma anche a “episodi coloriti” riguardanti Lorenzo. Anche se durante la trasmissione Shaila sembrava tranquilla, in realtà era tesa e afflitta. Ha deciso di non partecipare alla festa dopo la finale, suggerendo che c’è di più dietro la sua scelta. Marzano ha concluso che c’è qualcosa di nascosto che non è ancora emerso e che continuerà a indagare sulla situazione.