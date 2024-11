Riflessi di un Era: I Governi Monti e Renzi

Si avvicinano le elezioni Regionali in Emilia-Romagna, programmate per il 17 e 18 novembre, con il centrodestra che schiera Elena Ugolini come candidata. Insegnante e persona attiva nella comunità, Ugolini ha ricevuto il supporto di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Noi Moderati. Nata a Rimini nel 1959 e trasferitasi a Bologna, è una cattolica praticante e ha legami con il movimento di Comunione e Liberazione. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia nel 1984, ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nel 1985.

Ugolini ha avviato la sua carriera al Liceo Malpighi di Bologna, dove è diventata preside nel 1993. Ha contribuito alla creazione di licei sperimentali approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione e ha implementato corsi post diploma integrati tra scuola e mondo del lavoro. La sua carriera è segnata da numerosi incarichi all’interno dell’Invalsi e diverse commissioni ministeriali; è stata anche vicedirettore dell’Osservatorio sulle politiche educative dell’Eurispes.

Durante gli anni 1998-2001, Ugolini ha lavorato con i ministri Luigi Berlinguer e Letizia Moratti all’interno della Commissione scuola. Ha ricoperto ruoli di vice presidenza in varie fondazioni e ha guidato il comitato scientifico del liceo quadriennale per la transizione ecologica e digitale. Tra i suoi progetti più noti, spiccano il laboratorio didattico ‘La Fisica in moto’ sviluppato in collaborazione con Ducati e il progetto ‘Campus’ a Villa Revedin.

In ambito politico, è stata sottosegretaria all’Istruzione nel governo Monti e successivamente consigliere del ministro Stefania Giannini durante il governo Renzi. Con la sua candidatura, Ugolini propone innovative riforme scolastiche, tra cui la riduzione della durata del liceo a quattro anni, per facilitare l’accesso degli studenti all’università. Si batte anche contro l’uso degli smartphone nelle scuole; ha implementato una politica che richiede agli studenti del Liceo Malpighi di consegnare i dispositivi prima delle lezioni, suscitando inizialmente polemiche, ma guadagnando infine il rispetto di molti, tra cui genitori e alunni.

Con una carriera versatile e un approccio riformista, Elena Ugolini si prepara a una sfida significativa nelle prossime elezioni regionali.