Riflessi di Me Stesso

Aurora Celli, tiktoker con tre milioni di follower, si racconta in un’intervista a Libero Magazine, parlando delle sfide legate alla sua vita sui social. Ha dovuto affrontare le critiche, in particolare riguardo alla sua vitiligine: alcuni commenti negativi l’hanno ferita, ma ha scelto di eliminare ciò che la disturba. Aurora tiene molto ai suoi fan e ha creato un legame autentico, tanto che ha invitato le sue fanpage al suo compleanno, ricevendo un bel gesto da una ragazza che ha viaggiato dalla Calabria.

Allo stesso tempo, ha notato che le dinamiche tra creator possono diventare tossiche, poiché molti influencer tendono a interagire solo con altri del settore, trascurando le vere amicizie. Aurora preferisce girare video con amici e famiglia, piuttosto che entrare in rapporti di convenienza. È delusa dal fatto che quando si lamenta delle critiche, alcuni le dicono che essendo pubblica è normale riceverle, ignorando i suoi sentimenti. Nonostante queste difficoltà, riflette anche su relazioni passate dove ha faticato a lasciare situazioni dannose.

La sua vita sentimentale con il fidanzato Filippo è complicata dall’esposizione mediatica; inizialmente esitante nel condividere dettagli sulla relazione, ora si sente più a suo agio. Riguardo ai segnali d’allerta in una relazione, Aurora riconosce il suo orgoglio e la sua gelosia come potenziali problematiche.

Con l’aumento della popolarità, ha perso gli amici d’infanzia e ha imparato a distinguere chi apprezza Aurora come persona e chi come influencer. Sul tema della vitiligine, ha ammesso che non è facile accettare le sue differenze, ma sta cominciando ad amarsi per come è. Riguardo alla chirurgia estetica, si è lasciata influenzare dai commenti, ma ha scelto autonomamente di sciogliere il filler alle labbra quando si è sentita distante da se stessa.

Infine, in merito all’aspetto fisico, Aurora cerca di mantenere la sua autenticità e non vuole essere vista come un canone di bellezza. Nella sua visione futura, sogna una famiglia numerosa, desiderando quattro figli, due maschi e due femmine, replicando la gioia di una famiglia unita come quella in cui è cresciuta.