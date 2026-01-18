10.7 C
Rifiuti in plastica, l’anello debole dell’economia circolare

Le feste sono finite, ma i rifiuti prodotti durante questo periodo sono ancora in attesa di essere riciclati. In particolare, i rifiuti dagli imballaggi in plastica stanno procedendo più lentamente rispetto ad altre frazioni. Le associazioni che rappresentano le aziende di riciclo di materie plastiche in Europa hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire per sostenere la filiera, che sta attraversando una profonda recessione. La concorrenza dei polimeri riciclati importati da paesi extraeuropei è diventata molto forte. Secondo Plastic Recyclers Europe, le chiusure dei centri di riciclo sono aumentate del 50%. Nell’economia circolare, se un anello si blocca, gli altri ne risentono. Se i polimeri riciclati dai rifiuti non si vendono, c’è il rischio che i rifiuti prodotti non vengano più accettati.

