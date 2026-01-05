Rifiuti in Italia: come ridurli e risparmiare

La produzione eccessiva di rifiuti rappresenta uno dei più grandi problemi dell’epoca attuale. La lista dei rifiuti generati dall’uomo, come cibo non consumato, contenitori di plastica e vetro, dispositivi elettronici, vestiti e sprechi energetici, è molto lunga e ha un impatto significativo sull’ambiente. Inoltre, questi sprechi hanno anche un riflesso diretto sui nostri portafogli.

Secondo l’ultimo rapporto Ispra sui Rifiuti Urbani, la produzione italiana di rifiuti è in aumento, con un totale di quasi 30 tonnellate prodotte, corrispondente a un aumento dello 0,7% rispetto al precedente. L’aumento dei consumi e, di conseguenza, dei rifiuti e degli sprechi, porta gli esperti a consigliare di comprare solo il cibo necessario, acquistare prodotti con imballaggi riciclabili e oggetti più durevoli possibile.

Sprecare meno e produrre pochi rifiuti porta i Comuni a spendere meno per smaltirli, riducendo la Tari. Inoltre, gli italiani sono tra i peggiori in Europa per quanto riguarda gli sprechi alimentari, con 1,7 tonnellate di alimenti sprecati ogni anno. Ciò significa che ogni persona butta in media mezzo kg di cibo ogni settimana. Per ridurre gli sprechi, è fondamentale pianificare la spesa, gestire le scadenze dei cibi e evitare acquisti compulsivi.

Esistono molti metodi per ridurre gli sprechi e risparmiare, come non farsi attrarre dalle offerte dei supermercati se non si è sicuri di consumare un alimento, utilizzare app di ricette per gli avanzi o app per monitorare e ridurre gli sprechi di cibo quotidiani. Inoltre, ridurre gli sprechi energetici è un’altra questione importante che impatta sull’economia domestica. Sostituire gli elettrodomestici vecchi e più energivori, ridurre al minimo le dispersioni e eliminare consumi nascosti come quelli generati dai dispositivi elettronici in stand by, sono solo alcuni dei consigli per ridurre gli sprechi energetici.