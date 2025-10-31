Rifiuti e degrado a Cà Ossi: la situazione economica locale

In diverse sere, è stato segnalato un aumento di attività nei pressi dell’ex edificio del PCI, situato nella zona di Cà Ossi, dietro al distributore Q8 in viale Risorgimento. Le persone sembrano riunirsi intorno a questa struttura, che presenta evidenti segni di pericolo.

In aggiunta, ci sono numerosi accumuli di rifiuti abbandonati e recinzioni divelte nella stessa area, confermando problematiche già riportate in precedenza. La situazione richiede attenzione, poiché la presenza di rifiuti e l’instabilità dell’edificio possono rappresentare rischi sia per la sicurezza pubblica sia per l’ambiente circostante.