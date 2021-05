VERONA – Un altro caso di operatori socio sanitari no vax in una casa di riposo del Veneto, un altro caso di sospensione dal lavoro. Diciotto dipendenti della Pia Opera Ciccarelli sono stati allontanati – per ora a tempo indeterminato – dalla struttura dopo aver rifiutato il vaccino. La fondazione ha la sede centrale a San Giovanni Lupatoto (Verona) e gestisce nove strutture per anziani con 640 posti letto per non autosufficienti, per un totale di circa 700 dipendenti.

Gli addetti all’assistenza colpiti dal provvedimento della direttora Elisabetta Elio non hanno voluto aderire alla campagna di immunizzazione e, per questo motivo, sono un potenziale pericolo per gli ospiti. “Chi ha deciso di non vaccinarsi costituisce una possibile fonte di rischio per la struttura in cui lavora”, ha spiegato la dirigente Elio al quotidiano l’Arena di Verona. “In alcune strutture per anziani, sia in altre province venete che nel Veronese, ci sono già stati focolai di contagio causati da lavoratori che non avevano voluto sottoporsi alla vaccinazione anti Covid”.

Il Decreto legge 44 del primo aprile ha istituito l’obbligo vaccinale per medici, infermieri e operatori socio sanitari. I 30 giorni previsti per l’entrata in vigore della legge sono passati ma ancora non ci sono indicazioni chiare su come comportarsi. Le uniche direttive, al momento, sono quelle delle pronunce del tribunale di Belluno, che ha giudicato opportuni i provvedimenti delle ferie forzate e della sospensione nei confronti di otto operatori no vax in servizio in quella provincia. “Come datore di lavoro ho dovuto fare quello che non avrei mai voluto, prendendo delle responsabilità che la legge aveva assegnato ad altri, perché non è stata data applicazione alle norme”, evidenzia la direttora della Rsa. La sospensione implica aspetti giuridici ma anche economici: i destinatari della sospensione rimarranno infatti senza stipendio per l’intero periodo di allontanamento.