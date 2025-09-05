30.1 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Offerte

Rifinitore Multigroom 14-in-1 Philips 7000: Precisione Massima!

Da StraNotizie
Rifinitore Multigroom 14-in-1 Philips 7000: Precisione Massima!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 105,99€ – 85,33€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 14 in 1 per viso, testa e corpo, 21 impostazioni di lunghezza (0,5-16 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7930/15)

Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000

Scopri il Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000, il tuo alleato ideale per la cura personale! Con ben 14 accessori dedicati, questo versatile dispositivo è perfetto per rifinire i peli del viso, tagliare i capelli e prendersi cura del corpo. Grazie alle 21 impostazioni di lunghezza che vanno da 0,5 a 16 mm, potrai personalizzare facilmente il tuo look.

Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile garantiscono prestazioni durature, rimanendo sempre affilate come il primo giorno. Non necessitano di lubrificazione, permettendoti di ottenere una rasatura precisa e senza sforzo.

Il pettine di precisione offre 11 impostazioni di lunghezza da 1 a 3 mm, permettendoti di rifinire i dettagli con una precisione millimetrica. Inoltre, il design sottile dell’accessorio di precisione è perfetto per ritoccare aree delicate come il contorno della bocca.

Vantaggi pratici:

  • Rasatura confortevole grazie all’accessorio rasoio per il corpo, dotato di un esclusivo sistema di protezione della pelle, ideale per le zone sensibili.
  • Facilità di pulizia: il rifinitore è impermeabile al 100%, quindi può essere sciacquato rapidamente sotto l’acqua corrente.

In aggiunta, la potente batteria agli ioni di litio ti offre fino a 120 minuti di utilizzo con una ricarica rapida di soli 5 minuti. L’indicatore di batteria ti permette di tenere sempre sotto controllo il livello di carica.

Scegli il Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000 e trasforma la tua routine di cura personale! Non lasciare che il tuo stile aspetti: acquista ora e inizia a definire il tuo look con facilità!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Rifinitore Multigroom 14-in-1 Philips 7000: Precisione Massima!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 105,99€ - 85,33€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Rifinitore All-in-One Philips serie 7000,…

Pampers Progressi Taglia 3: 162 Pannolini +500 Punti Coccole!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 66,93€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Pampers Progressi Midi +500 Punti Coccole extra…

Testine Ricambio Oral-B Pro Cross Action Black, 10 Pezzi

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 41,50€ - 37,90€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di Ricambio Pro…

Tapis Roulant Elettrico Pieghevole FOUSAE 5 in 1, 12 km/h

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 329,99€ - 269,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, FOUSAE…

Oral-B Testine Ricambio Pro Sensitive Clean, 12 Pezzi, Confezione Buca Delle Lettere

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 45,07€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico…

Articolo precedente
Instabilità Politica in Francia: Ecco le Conseguenze per l’UE
Articolo successivo
Contabile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.