Rifinitore Multigroom 14-in-1 Philips 7000: Precisione Massima!

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 14 in 1 per viso, testa e corpo, 21 impostazioni di lunghezza (0,5-16 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7930/15)
Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000
Scopri il Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000, il tuo alleato ideale per la cura personale! Con ben 14 accessori dedicati, questo versatile dispositivo è perfetto per rifinire i peli del viso, tagliare i capelli e prendersi cura del corpo. Grazie alle 21 impostazioni di lunghezza che vanno da 0,5 a 16 mm, potrai personalizzare facilmente il tuo look.
Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile garantiscono prestazioni durature, rimanendo sempre affilate come il primo giorno. Non necessitano di lubrificazione, permettendoti di ottenere una rasatura precisa e senza sforzo.
Il pettine di precisione offre 11 impostazioni di lunghezza da 1 a 3 mm, permettendoti di rifinire i dettagli con una precisione millimetrica. Inoltre, il design sottile dell’accessorio di precisione è perfetto per ritoccare aree delicate come il contorno della bocca.
Vantaggi pratici:
- Rasatura confortevole grazie all’accessorio rasoio per il corpo, dotato di un esclusivo sistema di protezione della pelle, ideale per le zone sensibili.
- Facilità di pulizia: il rifinitore è impermeabile al 100%, quindi può essere sciacquato rapidamente sotto l’acqua corrente.
In aggiunta, la potente batteria agli ioni di litio ti offre fino a 120 minuti di utilizzo con una ricarica rapida di soli 5 minuti. L’indicatore di batteria ti permette di tenere sempre sotto controllo il livello di carica.
Scegli il Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000 e trasforma la tua routine di cura personale! Non lasciare che il tuo stile aspetti: acquista ora e inizia a definire il tuo look con facilità!
