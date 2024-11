Rifarsi i denti in Turchia e Albania? “Ecco tutti i problemi, altro che prezzi stracciati”

Il fenomeno del turismo dentale, che coinvolge destinazioni come Turchia, Albania, Moldavia, Serbia e Croazia, sta sollevando preoccupazioni tra i professionisti del settore. Molti pazienti cercano dentisti low cost promettendo risparmi del 50-75%, attratti da offerte che spesso girano sui social media tramite influencer. Daniele Puzzilli, odontoiatra e responsabile del reparto odontoiatria del Coni, sta cercando di sensibilizzare i giovani sui rischi di questi viaggi. Un caso emblematico è quello di Simone, 36enne di Barletta, che ha subito l’asportazione di 20 denti in un’unica seduta in Albania. Dopo otto mesi, si trova in ospedale in Italia a causa di complicanze.

Puzzilli evidenzia che operazioni così radicali non sono appropriate e che in Italia, per interventi simili, si seguirebbero tempistiche biologiche di 6-8 mesi. Le cliniche estere spesso non rispettano gli standard di qualità e i pazienti rischiano di ricevere trattamenti scadenti e materiali economici. Molti ritornano a queste cliniche solo per scoprire che il nome del dentista è cambiato o che non esistono più garanzie sui lavori eseguiti, affrontando così costosi e complessi problemi dentali.

Le trappole del turismo dentale includono il trattamento radicale e la creazione di “cliniche” prive di strutture adeguate, dove vengono eseguiti interventi rapidi e superficiali. Puzzilli riceve regolarmente pazienti con problemi riscontrati in queste strutture, come danni gengivali o protesi rotte, che richiedono costose riparazioni. Non ha mai visto un lavoro eseguito con materiali di alta qualità e sottolinea l’importanza di una corretta informazione al paziente.

L’esperto invita a riflettere sul consenso informato e sulle condizioni di lavoro all’estero, dove le normative non sono paragonabili a quelle europee. La mancanza di tracciabilità sui materiali utilizzati rende difficile per i dentisti in Italia affrontare eventuali danni. Puzzilli conclude sottolineando che il costo ridotto corrisponde spesso a una qualità inferiore, e invita a non farsi ingannare dalle promesse di cure rapide e a prestare attenzione alle esperienze dei pazienti tramite testimonianze sui social media.