RiEvolution Fest 2023: Arte, Attivismo e Musica a Mercato Saraceno

Mercato Saraceno ospita oggi e domani la terza edizione del RiEvolution Fest, un evento che trasforma il centro storico in un centro vivace di idee e cultura. Questo festival coinvolge collettivi, associazioni e artisti provenienti da tutta Italia, mirando a promuovere una società più giusta e solidale attraverso l’arte e l’impegno sociale.

Il programma di venerdì inizia con un dibattito sulla situazione attuale e futura della Striscia di Gaza, seguito da una discussione sul legame tra fotografia e intelligenza artificiale. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi, mentre la giornata si concluderà con danze popolari, stand up comedy e concerti. Il momento clou è previsto con la performance di Tonino3000, un nome di spicco nella musica elettronica alternata, che trasformerà il centro in una grande pista da ballo. La serata si chiuderà con il dj set di VLKbirbona.

Sabato, il festival offrirà attività ludiche e incontri focalizzati sulla crisi climatica, i diritti umani e il cambiamento culturale in chiave femminista. Saranno presentate performance artistiche, pittura dal vivo, danze internazionali e spettacoli teatrali. La serata vedrà il concerto della cantautrice Giorgieness, con Chiara Cami e Fabrizio Caveja ad aprire, seguito dal dj set del Collettivo Fluida.

Entrambi i giorni saranno arricchiti da un percorso espositivo, con installazioni e mostre fotografiche di artisti come Pietro Mengozzi ed Elena Argenti. Le opere affronteranno temi significativi come la crisi climatica, la memoria e i diritti umani, grazie anche al supporto di organizzazioni come Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba.

