Rievocazioni del Ventennio: La Risposta di FdI

Caos in Consiglio comunale a Milano dopo le dimissioni dell’assessore alla Casa, Guido Bardelli, coinvolto in un’inchiesta sull’urbanistica. Il sindaco Beppe Sala ha attaccato Fratelli d’Italia (FdI), accusandoli di comportamenti che richiamano il fascismo, definendo le scene in aula come “da Ventennio”. Durante il suo intervento, Sala è stato interrotto da Riccardo Truppo, capogruppo di FdI, il quale ha esposto cartelli chiedendo le dimissioni del sindaco e ha compiuto gesti simbolici, come gettare documenti comunali in un cestino.

Sala ha definito vergognosi tali comportamenti, affermando che Milano non dovrebbe capitolare a una destra con connotazioni fasciste. Riccardo Truppo, avvocato e attivo nel volontariato, ha una lunga carriera politica nel partito. Ha già ricoperto ruoli significativi in FdI e si è opposto fermamente alla giunta di Sala.

La risposta di FdI alle accuse di “fascismo” è arrivata dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il quale ha dichiarato che quanto successo in consiglio comunale non costituisce alcun reato e non riporta in vita il partito fascista. Rampelli ha sottolineato che le azioni di protesta del gruppo di FdI erano legittime e ha criticato Sala per aver ignorato le irregolarità legate alla giunta.

Questa situazione ha colto di sorpresa non solo i consiglieri ma anche i cittadini milanesi, sollevando interrogativi sul clima politico e sulla tenuta delle istituzioni locali in un contesto di tensione crescente tra le forze politiche.