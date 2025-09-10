Rievocazione storica a Piana degli Albanesi: cultura normanna

La rievocazione storica, organizzata dal Gal Terre Normanne, si svolgerà nel Parco urbano di via Pietra di Maria a Piana degli Albanesi. L’ingresso è gratuito.

Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 20, andrà in scena lo spettacolo “Tancredi e la Rosa d’Oriente”, ideato e diretto da Mariangela Alagna. L’evento prevede cavalieri e dame a cavallo, musica, danzatori, giochi di fuoco e gruppi folkloristici provenienti da tutta la Sicilia. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il comune di Piana degli Albanesi, rientra nelle attività del progetto “Palermo Normanna”, finanziato dall’Assemblea regionale siciliana e coordinato dal Gruppo di azione locale di Santa Cristina Gela, in sinergia con l’assessorato regionale ai Beni culturali.

La trama dello spettacolo è ambientata a Palermo, nel 1160, durante un giorno di mercato, dove si incrociano le vite di Tancredi, figlio illegittimo di Re Ruggero III, e Layla, una principessa araba. Il loro amore è proibito e cresce segretamente tra profumi e colori d’Oriente, ma viene scoperto dal fratello di Layla, Amir, che la rinchiude in una torre. Tancredi, insieme ai suoi cavalieri, si preoccupa di liberarla, scatenando un conflitto culturale. La situazione si complica ulteriormente, ma l’intervento di Re Ruggero III e dell’emiro Aziz contribuirà a ristabilire la pace tra i popoli.