Rievocazione storica a Brescello: Peppone e Don Camillo

Girovagare a Brescello lo scorso fine settimana ha riportato alla mente atmosfere di un tempo passato, come quelle dei film di Peppone e don Camillo. L’evento Parva Mundi ha avuto un grande successo, unendo tradizione, storia e cultura nel paese della Bassa, con due momenti principali che hanno caratterizzato la manifestazione.

Sabato sera si è svolta una processione con il ‘Cristo Parlante’, quello stesso con cui don Camillo dialogava nella chiesa di Brescello. La folla ha partecipato al corteo a piedi, partendo dalla chiesa e dirigendosi verso le sponde del Po, a Foce Enza, dove è stata impartita la benedizione al Crocefisso, presente anche un gruppo di autorità locali e visitatori provenienti da lontano, il tutto accompagnato dalla musica della banda.

La mattina seguente, si è tenuta la rievocazione delle elezioni del sindaco, ambientata nel periodo immediatamente successivo alla guerra, con Giuseppe Bottazzi, conosciuto come Peppone, eletto con l’87% dei voti. I cittadini si sono recati in un seggio elettorale, e alle 11 è iniziato lo spoglio delle schede, con Peppone in attesa dei risultati, mentre il parroco don Camillo lo “provocava” in modo amichevole. Il sindaco attuale, Carlo Fiumicino, ha fatto da scorta a Peppone, esibendo un cartello con la scritta “Abbiamo vinto” e indossando un foulard rosso.

Sono state rievocate anche alcune scene dei film, con Peppone che sfilava con i suoi sostenitori, il primo comizio disturbato dal suono delle campane della chiesa di don Camillo, e infine la corsa del sindaco verso casa dopo aver ricevuto la notizia della nascita del figlio. Il centro storico del paese si è trasformato in un ambiente festoso, con negozi e vetrine allestiti come in una campagna elettorale degli anni Quaranta.