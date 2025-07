Rieti, il tesoro nascosto del turismo sostenibile in Italia

Il panorama turistico italiano è caratterizzato da una varietà di destinazioni, alcune delle quali spiccano per l’affluenza massiccia di visitatori. Tuttavia, alcune aree, come la provincia di Rieti, si trovano in una situazione differente. Un’indagine dell’Istituto Demoskopika ha rivelato il Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico, evidenziando la posizione di Rieti come l’ultima provincia in classifica per pressioni turistiche.

Le città più visitate d’Italia, come Rimini, Venezia, Bolzano, Napoli e Roma, si trovano in cima alla lista, mostrando come il turismo possa minacciare la sostenibilità urbana. Al contrario, Rieti non solo si colloca al 107° posto, ma presenta anche dati che parlano di una bassa affluenza turistica. Con soli 57,7 visitatori per km² e un rapporto turisti/abitanti di 1,1, il territorio ha le potenzialità per svilupparsi senza gli effetti negativi associati al sovraffollamento.

La provincia dispone di una ricettività limitata, con 3,5 posti letto per km² e un tasso di utilizzo delle strutture alberghiere pari al 4,5%, il più basso d’Italia. Anche l’impatto ambientale è contenuto, con soli 1,2 kg di rifiuti per turista, rispetto ai 77 kg di Rimini.

Tali risultati suggeriscono che la scarsa affluenza non deve essere vista come un limite, ma piuttosto come un’opportunità di crescita. Rieti potrebbe posizionarsi come un esempio di turismo sostenibile, capace di valorizzare il proprio patrimonio naturale e culturale senza compromettere la vivibilità locale.