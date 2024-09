Rientro a scuola, il decalogo dei pediatri Sipps

Per gli studenti italiani, il momento del rientro a scuola può essere fonte di nervosismo. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) ha elaborato un decalogo per rendere questa transizione più serena, evidenziando alcune pratiche utili.

Innanzitutto, è cruciale ripristinare il ritmo del sonno. Durante le vacanze, i bambini tendono a modificare le loro abitudini di sonno, e quindi, è consigliato iniziare a tornare a una routine più regolare almeno qualche giorno prima dell’inizio della scuola. È utile spegnere i dispositivi elettronici un’ora prima di dormire e creare un ambiente tranquillo che favorisca il relax.

La colazione gioca un ruolo fondamentale per fornire l’energia necessaria per affrontare la giornata. Cereali integrali, frutta fresca e fonti di proteine come yogurt o uova sono ideali. Altro aspetto ispirato dalla Sipps è l’importanza di un zaino ben organizzato e leggero, che i bambini stessi dovrebbero preparare, per favorire la loro indipendenza.

Parlare dei sentimenti dei bambini è altrettanto importante, specialmente in vista di nuove esperienze scolastiche. I genitori dovrebbero ascoltare le paure e le ansie dei propri figli, condividendo magari aneddoti divertenti delle loro esperienze scolastiche, per farli sentire compresi. Inoltre, è fondamentale incoraggiare l’attività fisica, che aiuta a rilasciare le tensioni e a migliorare la qualità del sonno.

Incoraggiare la creatività e l’improvvisazione nei preparativi per il rientro scolastico è un altro suggerimento della Sipps. Lasciare ai bambini la scelta di astucci o quaderni rende il ritorno sui banchi più coinvolgente. Stabilire una routine quotidiana offre ai bambini sicurezza e stabilità, ma è importante anche lasciare spazi per la creatività.

Le relazioni sociali sono un altro elemento chiave: mantenere e coltivare amicizie aiuta i bambini a sentirsi più a loro agio. Infine, un buon dialogo con gli insegnanti sin dal primo giorno è essenziale. Una comunicazione aperta permette ai genitori di seguire l’andamento scolastico e di supportare i propri figli in questa fase delicata. Ogni bambino affronta il rientro in modo unico, e il supporto familiare è cruciale.