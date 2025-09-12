Rientro a scuola e salute mentale in Italia: guida al benessere

Il rientro a scuola rappresenta per molti adolescenti e giovani adulti un momento emotivamente complesso che può influenzare la loro salute mentale. Ansia da prestazione, pressione sociale e la necessità di reintegrarsi in un contesto scolastico possono generare stress e insicurezza. Per affrontare queste sfide, è stata lanciata l’iniziativa europea “We Are Ready” di Foot Locker, che mira a promuovere una nuova impostazione del ritorno a scuola, basata su consapevolezza, supporto emotivo e valorizzazione della creatività.

La campagna si sviluppa in diverse città europee attraverso panel talk e workshop gestiti da collettivi creativi locali. L’obiettivo è non solo ispirare i giovani a perseguire i propri sogni in ambiti come la musica e la moda, ma anche fornire strumenti pratici per prendersi cura di sé stessi, coltivare interessi autentici e trovare un equilibrio tra impegni e benessere personale.

A Roma, il collettivo Maison Binario propone eventi musicali come spazi di espressione e aggregazione sociale, mentre a Milano il gruppo Akeem organizza un talk che affronta il benessere mentale e fisico, esplorando il tema della vita frenetica nelle aree urbane. Questi appuntamenti cercano di rispondere al crescente bisogno dei giovani di rallentare, ascoltarsi e valorizzare le proprie passioni come modalità di cura.

Foot Locker, attraverso questa iniziativa, punta a promuovere un approccio olistico alla crescita, affermando che non esiste una sola strada per il successo nelle industrie creative. La campagna include anche una collezione “Back to school” di brand di streetwear, ma il messaggio principale va oltre l’estetica, mettendo l’accento sull’importanza di conoscersi e prendersi cura di sé, dentro e fuori la scuola.