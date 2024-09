Rientra l’allerta Maignan? Il portiere ci sarà al derby

Buone notizie per i tifosi del Milan riguardo a Davide Calabria. Dopo la partita di Champions League contro il Liverpool, in cui il difensore è uscito in condizioni non ottimali, c’erano crescenti preoccupazioni tra i sostenitori milanisti e i fantallenatori, specialmente in vista del prossimo derby contro l’Inter. Tuttavia, le ultime indiscrezioni rivelano che l’infortunio di Calabria si è rivelato meno grave del previsto, trattandosi solo di una botta. Di conseguenza, il terzino sarà disponibile per affrontare il match stracittadino nel prossimo turno di Serie A. Questa notizia rassicurante significa che Calabria potrà tornare a essere protagonista anche nel Fantacalcio, dove molti lo avevano schierato nelle loro formazioni.

In seguito a questa notizia, i sostenitori rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo, poiché la presenza di Calabria in campo sarà cruciale per le strategie del Milan nel derby. Calabria ha dimostrato di essere un elemento indispensabile per la squadra, non solo per la sua solidità difensiva, ma anche per la sua capacità di supportare l’attacco e contribuire al gioco collettivo. La sua disponibilità rappresenta un vantaggio significativo per il Milan, che si prepara a dare battaglia contro l’Inter in una partita sempre fondamentale per la stagione.

In conclusione, la buona notizia riguardo la condizione fisica di Davide Calabria offre un motivo di ottimismo per i tifosi milanisti e per gli appassionati di Fantacalcio, che possono continuare a contare su di lui per il prossimo turno.