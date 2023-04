RIENOK Cassa Bluetooth Portatile Potente IPX7 Impermeabile Altoparlante Bluetooth, Bassi Potenti, Bluetooth 5.3, Luce LED, AUX & Micro SD

Descrizione prodotto

RIENOK Potente Cassa Bluetooth– Un’esperienza diversa

Bassi Potenti

RIENOK Altoparlante bluetooth contiene 2 radiatori passivi per i bassi, che consentono di produrre una robusta gamma bassa mantenendo il dispositivo il più piccolo e portatile possibile.

Stereo accoppiato

È possibile collegare due casse Bluetooth via Bluetooth per avere uno stereo a due canali.

Durata e impermeabilità

Impermeabile IPX7. Non preoccupatevi di usarlo nei giorni di pioggia, e può essere utilizzato anche nei seguenti scenari: feste, nuoto, bagno.

Lunga durata della batteria

Fino a 30 ore di autonomia (la durata effettiva della batteria dipende dal volume e dal contenuto audio)

Portabilità

È leggero e facile da trasportare.

Connettività

bluetooth 5.3, AUX, Mirco-SD

Chiamate in vivavoce

Microfono incorporato

Luce RGB–Aggiungere più divertimento alla festa

Perché scegliere RIENOK altoparlante bluetooth?

Stereo HiFi a 360°

Offre ottime prestazioni sonore sia in ambienti interni che esterni.Supporta il collegamento di due Rienok casse Bluetooth tramite Bluetooth per ottenere uno stereo a due canali più scioccante.RIENOK altoparlante bluetooth offre un’esperienza sonora coinvolgente quando si guarda una gara di calcio a casa.

Impermeabile IPX7

Può essere utilizzato in tutte le condizioni atmosferiche.Se lo utilizzate per una festa, ad esempio una festa in spiaggia, Rienok S1 MiNi sopravviverà anche a una spruzzata di vino.Se vi piace rilassarvi con la musica quando fate la doccia. L’altoparlante bluetooth Rienok è una buona scelta. Può essere protetto dall’acqua. Potete goderne in qualsiasi momento e ovunque.

Durata della batteria 30 ore

Batteria ricaricabile incorporata e durata della batteria fino a 30 ore. (La durata effettiva della batteria varia a seconda del livello del volume e del contenuto audio).Ricarica con cavo Type-C (incluso nella confezione)

Connettività

Dotato di Bluetooth 5.3, la connessione è più stabile e la trasmissione più veloce.È presente un’interfaccia AUX; è possibile utilizzare il cavo AUX contenuto nella confezione per collegare altre sorgenti audio.Rienok altoparlante bluetooth supporta l’utilizzo della scheda Micro-SD. (Nota: supporto massimo della scheda Micro-SD da 32 GB, formati di file supportati: MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC)

Luce RGB

Sono disponibili 2 modalità di luce RGB. Si tratta della modalità di illuminazione RGB a respiro e della modalità di illuminazione RGB che cambia con il ritmo. (Per maggiori dettagli, consultare il manuale d’uso).Rienok altoparlante bluetooth è dotato di luci LED che si alternano in più colori e hanno un aspetto davvero straordinario, perfetto per le feste all’aperto.

Portabilità

È portatile e pesa solo 480 grammi. Se vi piace l’alpinismo, sarà il vostro buon compagno di viaggio. Non è troppo pesante da portare in giro per lunghi periodi, né troppo ingombrante da inserire in una borsa. Grazie al cordino contenuto nella confezione, è possibile agganciarlo allo zaino.Le dimensioni sono 19,3 cm x 7,5 cm. Il design cilindrico consente di inserire gli altoparlanti bluetooth nei portabicchieri delle biciclette.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0

Durata della batteria

30 ore 24 ore

Impermeabile

IPX7 IP67

Potenza di uscita

30W 30W

Connettività

bluetooth, cavo AUX-in, Micro-SD bluetooth, cavo AUX-in, Micro-SD

Luce RGB

✓

✓

Funzione vivavoce

✓

✓

Dimensione

19,3cm x 7,5cm x 7,5cm 21cm x 9cm x 9cm

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 21 x 7.7 x 7.9 cm; 580 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ RIENOK

ASIN ‏ : ‎ B09ZQF5GZW

【Cassa Bluetooth Potente】Suono incredibile, surround stereo a 360°, offre bassi potenti e coinvolgenti e alti chiari ed equilibrati, zero distorsione.Collegate due altoparlanti bluetooth contemporaneamente per un’esperienza di 30W. Premere il pulsante “Bass” per passare rapidamente a bassi potenti, premere nuovamente il pulsante “Bass” per tornare al suono normale.

【Vero stereo senza fili+Luce RGB】Suono surround stereo a 360°, due altoparlanti Bluetooth in serie possono ottenere un suono surround stereo a due canali, che consente di sperimentare la straordinaria qualità del suono come in un home cinema in qualsiasi momento. Le luci RGB che cambiano con la musica aggiungono più atmosfera alla festa. (Le luci RGB possono essere spente e accese manualmente).

【Impermeabile IPX7 +Cordino portatile】 Questo Cassa Bluetooth è impermeabile IPX7, è possibile ascoltare la musica ovunque, come feste in spiaggia, bagni, ciclismo, escursioni e altro ancora. Compatto e facile da trasportare, è anche possibile utilizzare il cordino contenuto nella confezione per legare l’altoparlante Bluetooth alla borsa.

【Trasmissione senza fili】Adotta la tecnologia Bluetooth 5.3, per una connessione veloce e una trasmissione stabile. Inoltre, l’altoparlante Bluetooth supporta l’inserimento di una scheda TF da 32 GB (Formati di file supportati: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC) e dispone di un’interfaccia AUX. Il cavo AUX incluso nella confezione consente di collegare più sorgenti audio, mentre il microfono integrato permette di effettuare chiamate in vivavoce.

【Lunga durata della batteria】Con batteria ricaricabile, La capacità della batteria è di 3600 mAh, supporta fino a 30 ore di riproduzione (a volume medio). Questo cassa Bluetooth utilizza un cavo Tipo-C per la ricarica.