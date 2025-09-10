22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Economia

Riduzioni di posti in Australia: NAB e ANZ in crisi

Da StraNotizie
Riduzioni di posti in Australia: NAB e ANZ in crisi

National Australia Bank (NAB) ha annunciato il taglio di 410 posti di lavoro nelle sue divisioni tecnologiche e operative in Australia, mentre intende creare 127 nuove posizioni in India e Vietnam. Questa decisione è stata confermata da un portavoce della banca, che ha sottolineato l’importanza di queste riduzioni già anticipate dal sindacato dei servizi finanziari.

Questi cambiamenti avvengono a breve distanza dall’annuncio di ANZ Group, un altro importante istituto bancario, che prevede di eliminare 3.500 posti di lavoro nell’arco del prossimo anno. Il nuovo amministratore delegato, Nuno Matos, punta a semplificare la struttura della banca riducendo le duplicazioni.

Mercoledì, il valore delle azioni di NAB è aumentato dell’1,2%, raggiungendo 43,29 dollari australiani, mentre l’indice S&P/ASX200 è rimasto stabile. NAB ha dichiarato che l’ambiente operativo è in continua evoluzione e che è necessario avere le strutture e le competenze adeguate per offrire il miglior servizio possibile ai clienti. L’azienda ha anche informato che saranno create alcune posizioni tecnologiche in Australia.

Wendy Streets, presidente del Finance Sector Union, ha espresso la sua delusione per i recenti tagli occupazionali. Ha evidenziato che la situazione della NAB e di ANZ rappresenta una seria preoccupazione per i lavoratori del settore, affermando che tali riduzioni possono avere un impatto devastante su coloro che contribuiscono al successo delle banche.

Articolo precedente
Historic Minardi Day a Imola: festa per 40 anni di F1
Articolo successivo
Strage a Yarova: 21 pensionati uccisi da bomba russa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.