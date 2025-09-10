Riduzioni di posti in Australia: NAB e ANZ in crisi

National Australia Bank (NAB) ha annunciato il taglio di 410 posti di lavoro nelle sue divisioni tecnologiche e operative in Australia, mentre intende creare 127 nuove posizioni in India e Vietnam. Questa decisione è stata confermata da un portavoce della banca, che ha sottolineato l’importanza di queste riduzioni già anticipate dal sindacato dei servizi finanziari.

Questi cambiamenti avvengono a breve distanza dall’annuncio di ANZ Group, un altro importante istituto bancario, che prevede di eliminare 3.500 posti di lavoro nell’arco del prossimo anno. Il nuovo amministratore delegato, Nuno Matos, punta a semplificare la struttura della banca riducendo le duplicazioni.

Mercoledì, il valore delle azioni di NAB è aumentato dell’1,2%, raggiungendo 43,29 dollari australiani, mentre l’indice S&P/ASX200 è rimasto stabile. NAB ha dichiarato che l’ambiente operativo è in continua evoluzione e che è necessario avere le strutture e le competenze adeguate per offrire il miglior servizio possibile ai clienti. L’azienda ha anche informato che saranno create alcune posizioni tecnologiche in Australia.

Wendy Streets, presidente del Finance Sector Union, ha espresso la sua delusione per i recenti tagli occupazionali. Ha evidenziato che la situazione della NAB e di ANZ rappresenta una seria preoccupazione per i lavoratori del settore, affermando che tali riduzioni possono avere un impatto devastante su coloro che contribuiscono al successo delle banche.