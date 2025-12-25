Riduzione tasse portuali a Gioia Tauro

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deciso di ridurre le tasse d’ancoraggio per sostenere la crescita dei traffici portuali e rafforzare la competitività dello scalo di Gioia Tauro. Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 1 milione e mezzo di euro, una cifra superiore a quella destinata nel precedente esercizio finanziario.

L’iniziativa mira a offrire un concreto supporto allo sviluppo dei porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità: Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Vibo Marina e Taureana di Palmi. Le compagnie di navigazione, le linee e i consorzi d’armamento che operano nel trasporto merci saranno quelle a beneficiare della riduzione delle tasse d’ancoraggio, con agevolazioni differenziate in base alla tipologia di traffico.

Una quota pari al 3,5% della somma complessiva sarà destinata al rimborso delle tasse d’ancoraggio corrisposte dalle car carriers, mentre la restante parte sarà riservata alle navi porta container e alle altre tipologie di navi commerciali. I benefici si applicheranno a tutte le navi commerciali, con esclusione delle navi passeggeri.

Per il porto di Gioia Tauro è prevista una riduzione del 100% delle tasse d’ancoraggio per le navi portacontainer e per tutte le altre tipologie di navi con stazza lorda superiore alle 80.000 tonnellate. Per le unità con stazza lorda fino a 80.000 tonnellate la riduzione sarà pari al 65%. Sono state pianificate agevolazioni specifiche anche per le navi car carriers: quelle con stazza lorda superiore alle 30.000 tonnellate beneficeranno di una riduzione del 90%, mentre per le navi fino a 30.000 tonnellate la riduzione sarà del 65%.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla concorrenza della somma di 1,5 milioni di euro, derivante dall’incremento delle entrate previste nel Bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l’esercizio finanziario 2025.