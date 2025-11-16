Riduzione IVA per cibo animali e detrazioni sepolcri in Italia

La manovra di bilancio include nuove proposte di modifica, che vanno da agevolazioni per sepolture a una riduzione dell’Iva sugli alimenti per animali domestici.

Tra queste modifiche, spiccano due misure significative. La prima, proposta dal gruppo Noi Moderati, prevede una riduzione dell’Iva al 10% per alimenti veterinari specifici per animali da compagnia, in risposta alle necessità dei proprietari. La seconda proposta, avanzata da Forza Italia, introduce detrazioni fiscali importanti, pari al 36%, per la manutenzione e il restauro di tombe e cappelle familiari. Queste misure dimostrano un’attenzione particolare sia verso i proprietari di animali domestici che verso la cura dei luoghi di sepoltura.

Oltre a queste proposte, nel settore sanitario si segnala l’iniziativa di Forza Italia, sostenuta da Claudio Lotito, per istituire un “Programma nazionale sonno e respiro”. Questo programma mira a promuovere la diagnosi precoce della Sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Sul fronte culturale, il gruppo chiede anche 500.000 euro per il restauro di Palazzo Portinari e del Giardino di Dante e Beatrice, con l’obiettivo di trasformare questi luoghi storici in centri per attività culturali.

Infine, si richiede un finanziamento di 100.000 euro per il Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali nella provincia di Forlì-Cesena. Inoltre, è stata avanzata una richiesta di 200.000 euro per supportare i superstiti delle vittime civili di atti politici tra il 1970 e il 1979. Queste proposte mirano a rafforzare le iniziative culturali locali e a riconoscere eventi storici significativi della recente storia italiana.