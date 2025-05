Riduzione Irpef: Taglio al 33% per il Ceto Medio nel 2025

Il governo italiano sta preparando una nuova riduzione dell’Irpef, con un’aliquota che passerà dal 35% al 33% per i redditi annuali compresi tra 28mila e 50mila euro. La misura, rivolta specificamente al ceto medio, è stata confermata dal viceministro del Tesoro, Maurizio Leo, durante il Festival dell’Economia di Trento.

Con la Manovra 2025, gli scaglioni dell’Irpef sono stati modificati, riducendo le aliquote da quattro a tre: 23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% per quelli tra 28mila e 50mila euro, e 43% per i redditi superiori a 50mila euro. Leo ha sottolineato che la riduzione dell’aliquota rappresenta un passo significativo per alleviare la pressione fiscale sul ceto medio, considerato uno dei gruppi più colpiti dall’attuale situazione economica.

In aggiunta alla riduzione dell’Irpef, nel corso dell’evento è stata discussa anche la questione della pace fiscale. Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che questa misura potrebbe essere attivata entro la prossima estate. Attualmente, la proposta è in via di esame presso la commissione Finanze al Senato e, se approvata, permetterebbe ai contribuenti di saldare eventuali debiti fiscali in rate distribuite su un decennio, senza sanzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it