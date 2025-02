Riduzione dell’Irpef per il ceto medio: Risparmi potenziali per gli italiani in base al reddito

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha comunicato che, grazie alle misure contro l’evasione fiscale, sono stati reperiti 32 miliardi di euro, che potrebbero essere impiegati per un taglio dell’Irpef, con benefici principalmente per il ceto medio. La riduzione delle aliquote prevista potrebbe offrire un significativo risparmio per molti italiani. Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia, ha menzionato una possibile “sorpresa nell’uovo di Pasqua” riguardo al taglio dell’Irpef “nel giro di qualche settimana”. Non è chiaro se la misura sarà attuata tramite decreto, ma Osnato sottolinea l’importanza di inviare un segnale di riduzione della pressione fiscale. Prima di questo taglio, si prevede una restituzione dei “mancati 1000 euro al mese” per chi ha redditi tra 8.000 e 9.000 euro all’anno.

Il governo Meloni sta lavorando a una riduzione delle tasse, passando da 4 a 3 aliquote Irpef. Il prossimo obiettivo potrebbe essere la diminuzione di due punti per l’aliquota intermedia. Attualmente, l’aliquota per redditi tra 28.000 e 50.000 euro è del 35%, con l’intenzione di abbatterla al 33%. Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, un taglio di due punti necessiterebbe circa 5 miliardi di euro. Il ceto medio, considerato come il reddito tra 28.000 e 50.000 euro, consta di circa 11 milioni di contribuenti. I calcoli ipotizzano un risparmio di 543 euro per chi guadagna 40.000 euro all’anno e un risparmio minore per redditi inferiori.